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Мостовой сравнил Месси с Леонардо да Винчи и Высоцким - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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18:05 23.06.2026
Мостовой сравнил Месси с Леонардо да Винчи и Высоцким

Мостовой: Месси можно сравнить с Леонардо да Винчи и Высоцким

© REUTERS / MARIA LYSAKERЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой заявил, что уникальные футболисты, как Лионель Месси, рождаются раз в 15-20 лет.
  • Месси оформил дубль в игре чемпионата мира против сборной Австрии и стал самым результативным футболистом в истории турнира с 18 голами.
  • Мостовой сравнил масштаб Месси с личностями Леонардо да Винчи и Владимира Высоцкого.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Уникальные футболисты, как Лионель Месси, рождаются раз в 15-20 лет, его масштаб сопоставим с личностями итальянского живописца Леонардо да Винчи и советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Месси оформил в понедельник дубль в игре чемпионата мира против сборной Австрии (2:0) и стал с 18 голами самым результативным футболистом в истории турнира, обойдя немца Мирослава Клозе (16).
"Он гений, боженька, человек из компьютерной игры. В футболе они рождаются каждые 15-20 лет. Был Пеле, был Марадона, сейчас Месси, Роналду, до этого Роналдо "Зубастик", в свое время Эйсебио, Кройф. Кто-то говорит: "Это не гений, а работа все". А что же все работают, а не могут играть как Месси? Это было бы просто тогда: тренируйся, работай, будешь играть как Месси. Такого не бывает. Это как Леонардо да Винчи, Высоцкий. Все же так тексты могут читать, а петь или сочинять не могут. Мы будем все плакать, когда они с Роналду закончат (играть)", – сказал Мостовой.
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