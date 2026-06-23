Мостовой заявил, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026

"Я думаю, с новым форматом однозначно бы из группы вышли. В начале, когда только жеребьевка прошла, я сразу сказал, что с третьего места будет команда выходить. Многие с одной победой, а кто-то, может быть, зацепится и с двумя очками, потому что есть группы, где ничейные результаты. Поэтому сборная России из любой группы вышла бы с одной победой", – сказал Мостовой.