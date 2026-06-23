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Мостовой заявил, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
17:09 23.06.2026 (обновлено: 18:37 23.06.2026)
Мостовой заявил, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026

Мостовой: сборная РФ по футболу вышла бы из группы с одной победой на ЧМ-2026

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой заявил, что сборной России по футболу на чемпионате мира хватило бы трех очков для выхода из любой группы.
  • Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Сборной России по футболу на чемпионате мира достаточно было бы набрать три очка для выхода из любой группы, заявил РИА Новости экс-полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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"Я думаю, с новым форматом однозначно бы из группы вышли. В начале, когда только жеребьевка прошла, я сразу сказал, что с третьего места будет команда выходить. Многие с одной победой, а кто-то, может быть, зацепится и с двумя очками, потому что есть группы, где ничейные результаты. Поэтому сборная России из любой группы вышла бы с одной победой", – сказал Мостовой.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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