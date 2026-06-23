Мостовой заявил, что Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Мостовой заявил, что сборной России по футболу на чемпионате мира хватило бы трех очков для выхода из любой группы.
- Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Сборной России по футболу на чемпионате мира достаточно было бы набрать три очка для выхода из любой группы, заявил РИА Новости экс-полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
"Я думаю, с новым форматом однозначно бы из группы вышли. В начале, когда только жеребьевка прошла, я сразу сказал, что с третьего места будет команда выходить. Многие с одной победой, а кто-то, может быть, зацепится и с двумя очками, потому что есть группы, где ничейные результаты. Поэтому сборная России из любой группы вышла бы с одной победой", – сказал Мостовой.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.