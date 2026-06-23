Школьница из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

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"Первые 400 баллов! Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике!" — говорится в публикации в канале на платформе "Макс".