Школьница из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученица школы № 1409 Екатерина Малкова получила 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии и физике.
- Школьница ждет результат по пятому экзамену — информатике.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученица из московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам, сообщил столичный департамент образования.
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"Первые 400 баллов! Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике!" — говорится в публикации в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сейчас школьница ждет результат по пятому экзамену — информатике.