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Школьница из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам - РИА Новости, 23.06.2026
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21:25 23.06.2026 (обновлено: 23:43 23.06.2026)
Школьница из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

Москвичка Малкова получила на ЕГЭ 400 баллов по четырем предметам

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся в школе
Учащиеся в школе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученица школы № 1409 Екатерина Малкова получила 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии и физике.
  • Школьница ждет результат по пятому экзамену — информатике.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученица из московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам, сообщил столичный департамент образования.
«

"Первые 400 баллов! Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике!" — говорится в публикации в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что сейчас школьница ждет результат по пятому экзамену — информатике.
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