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В Москве мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой - РИА Новости, 23.06.2026
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21:10 23.06.2026
В Москве мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой

На северо-востоке Москвы мотоциклист погиб в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла скончался при столкновении с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, на Снежной улице в районе дома 12 водитель легкового автомобиля при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался", - говорится в сообщении.
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