В Москве мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла скончался при столкновении с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, на Снежной улице в районе дома 12 водитель легкового автомобиля при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался", - говорится в сообщении.