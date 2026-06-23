Жителям Москвы рекомендовали использовать метро из-за локальных ограничений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям Москвы порекомендовали использовать метро из-за возможных локальных ограничений движения.
- Временные локальные перекрытия движения возможны в центре и на юго-востоке Москвы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Жителям Москвы порекомендовали использовать метро на фоне локальных ограничений движений в среду, сообщает сообщает столичный департамент транспорта.
"Завтра в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути - увеличиться. Для поездок в центр и на юго-восток города по возможности выбирайте метро. Заранее продумывайте альтернативные маршруты и выезжайте с запасом времени", - говорится в сообщении.