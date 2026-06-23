Жителям Москвы рекомендовали использовать метро из-за локальных ограничений

"Завтра в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути - увеличиться. Для поездок в центр и на юго-восток города по возможности выбирайте метро. Заранее продумывайте альтернативные маршруты и выезжайте с запасом времени", - говорится в сообщении.