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Жителям Москвы рекомендовали использовать метро из-за локальных ограничений - РИА Новости, 23.06.2026
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18:52 23.06.2026
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро из-за локальных ограничений

Москвичам посоветовали использовать метро из-за ограничений движения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажиры московского метрополитена
Пассажиры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры московского метрополитена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям Москвы порекомендовали использовать метро из-за возможных локальных ограничений движения.
  • Временные локальные перекрытия движения возможны в центре и на юго-востоке Москвы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Жителям Москвы порекомендовали использовать метро на фоне локальных ограничений движений в среду, сообщает сообщает столичный департамент транспорта.
"Завтра в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути - увеличиться. Для поездок в центр и на юго-восток города по возможности выбирайте метро. Заранее продумывайте альтернативные маршруты и выезжайте с запасом времени", - говорится в сообщении.
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