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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с судебными повестками - РИА Новости, 23.06.2026
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15:57 23.06.2026 (обновлено: 17:12 23.06.2026)
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с судебными повестками

МВД: мошенники рассылают фейковые судебные повестки

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени МВД.
  • Аферисты требуют ответить на "уведомление" в течение 24 часов, иначе обещают "серьезные юридические меры".
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В МВД России предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства.
"Фиксируются случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК. Это одна из разновидностей мошеннических атак с "обратным звонком", — сообщила киберполиция в "Максе".
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В управлении рассказали, что аферисты отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются "полицейским следователем офицером". Они сообщают о "предполагаемой судебной повестке" против IP-протокола пользователя.
Также мошенники предупреждают: если получатель не ответит на "уведомление" в течение 24 часов, то в отношении него якобы будут приняты "серьезные юридические меры".
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