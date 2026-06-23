Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с судебными повестками

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени МВД.

Аферисты требуют ответить на "уведомление" в течение 24 часов, иначе обещают "серьезные юридические меры".

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В МВД России предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства.

УБК . Это одна из разновидностей мошеннических атак с "обратным звонком", — сообщила киберполиция в " "Фиксируются случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений. Это одна из разновидностей мошеннических атак с "обратным звонком", — сообщила киберполиция в " Максе ".

В управлении рассказали, что аферисты отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются "полицейским следователем офицером". Они сообщают о "предполагаемой судебной повестке" против IP-протокола пользователя.