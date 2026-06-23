Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с судебными повестками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени МВД.
- Аферисты требуют ответить на "уведомление" в течение 24 часов, иначе обещают "серьезные юридические меры".
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В МВД России предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства.
"Фиксируются случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК. Это одна из разновидностей мошеннических атак с "обратным звонком", — сообщила киберполиция в "Максе".
В управлении рассказали, что аферисты отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются "полицейским следователем офицером". Они сообщают о "предполагаемой судебной повестке" против IP-протокола пользователя.
Также мошенники предупреждают: если получатель не ответит на "уведомление" в течение 24 часов, то в отношении него якобы будут приняты "серьезные юридические меры".