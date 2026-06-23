Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали предлагать гражданам срочно перевести пенсионные накопления - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 23.06.2026 (обновлено: 07:08 23.06.2026)
Мошенники стали предлагать гражданам срочно перевести пенсионные накопления

Депутат Немкин: мошенники убеждают граждан перевести пенсионные накопления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или негосударственных пенсионных фондов убеждают граждан перевести пенсионные накопления.
  • Злоумышленники могут запрашивать персональные данные, коды подтверждения из СМС или доступ к порталу госуслуг, чтобы инициировать незаконные операции с пенсионными средствами и использовать полученные данные для дальнейших финансовых махинаций.
  • Для защиты от подобных схем рекомендуется использовать только официальные каналы взаимодействия с государственными органами и финансовыми организациями.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мошенники убеждают граждан перевести пенсионные накопления, чтобы получить доступ к их средствам и персональным данным, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Тема пенсионных накоплений стала одним из новых инструментов социальной инженерии, который активно используют мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда, негосударственных пенсионных фондов или финансовых консультантов и убеждают граждан срочно перевести накопления в другой фонд якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств", — сказал он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Мошенники предлагают россиянам стройматериалы по ценам ниже рыночных
Вчера, 01:40
Парламентарий пояснил, что такие схемы обычно строятся на доверии и недостаточной осведомленности людей о порядке управления пенсионными накоплениями.
По словам депутата, под предлогом оформления документов мошенники могут запрашивать персональные данные, коды подтверждения из СМС или доступ к порталу госуслуг, и в результате они получают возможность не только инициировать незаконные операции с пенсионными средствами, но и использовать полученные данные для дальнейших финансовых махинаций.
"Стоит всегда держать в уме, что любые решения о переводе пенсионных накоплений требуют взвешенного подхода и самостоятельной проверки информации. Гражданам необходимо внимательно относиться к любым звонкам с предложениями срочно перевести средства, особенно если собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения или требует сообщить конфиденциальные сведения", — добавил собеседник агентства.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "повышением пенсии"
1 мая, 14:53
Для защиты от подобных схем он посоветовал использовать только официальные каналы взаимодействия с государственными органами и финансовыми организациями. Проверить информацию о состоянии пенсионных накоплений и подать необходимые заявления можно через официальные сервисы и при личном обращении в уполномоченные организации.
«
"Ни один добросовестный сотрудник не будет запрашивать по телефону пароли, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Рост числа подобных мошеннических попыток подтверждает необходимость повышения финансовой и цифровой грамотности населения", — подчеркнул Немкин.
Депутат отметил, что чем лучше граждане понимают механизмы управления пенсионными накоплениями и знают основные признаки социальной инженерии, тем сложнее злоумышленникам воспользоваться доверием людей и получить доступ к их средствам или персональным данным.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала