Мошенники стали предлагать гражданам срочно перевести пенсионные накопления

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или негосударственных пенсионных фондов убеждают граждан перевести пенсионные накопления.

Злоумышленники могут запрашивать персональные данные, коды подтверждения из СМС или доступ к порталу госуслуг, чтобы инициировать незаконные операции с пенсионными средствами и использовать полученные данные для дальнейших финансовых махинаций.

Для защиты от подобных схем рекомендуется использовать только официальные каналы взаимодействия с государственными органами и финансовыми организациями.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мошенники убеждают граждан перевести пенсионные накопления, чтобы получить доступ к их средствам и персональным данным, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Тема пенсионных накоплений стала одним из новых инструментов социальной инженерии, который активно используют мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда, негосударственных пенсионных фондов или финансовых консультантов и убеждают граждан срочно перевести накопления в другой фонд якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств", — сказал он.

Парламентарий пояснил, что такие схемы обычно строятся на доверии и недостаточной осведомленности людей о порядке управления пенсионными накоплениями.

По словам депутата, под предлогом оформления документов мошенники могут запрашивать персональные данные, коды подтверждения из СМС или доступ к порталу госуслуг, и в результате они получают возможность не только инициировать незаконные операции с пенсионными средствами, но и использовать полученные данные для дальнейших финансовых махинаций.

"Стоит всегда держать в уме, что любые решения о переводе пенсионных накоплений требуют взвешенного подхода и самостоятельной проверки информации. Гражданам необходимо внимательно относиться к любым звонкам с предложениями срочно перевести средства, особенно если собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения или требует сообщить конфиденциальные сведения", — добавил собеседник агентства.

Для защиты от подобных схем он посоветовал использовать только официальные каналы взаимодействия с государственными органами и финансовыми организациями. Проверить информацию о состоянии пенсионных накоплений и подать необходимые заявления можно через официальные сервисы и при личном обращении в уполномоченные организации.

« "Ни один добросовестный сотрудник не будет запрашивать по телефону пароли, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Рост числа подобных мошеннических попыток подтверждает необходимость повышения финансовой и цифровой грамотности населения", — подчеркнул Немкин.