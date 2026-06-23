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В Молдавии оппозиция раскритиковала власти за раскол общества - РИА Новости, 23.06.2026
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10:30 23.06.2026
В Молдавии оппозиция раскритиковала власти за раскол общества

Тарлев призвал власти не допускать раскола общества и попыток разделить граждан

© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди ходят под флагом Молдавии
Люди ходят под флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди ходят под флагом Молдавии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Тарлев, лидер оппозиционной партии «Будущее Молдовы», призвал власти не допускать раскола общества и попыток разделить граждан страны на своих и чужих.
  • Тарлев подчеркнул, что суверенитет — основа существования Родины и напомнил о важности независимости в определении политики страны.
  • Оппозиция в Молдавии регулярно критикует правящую партию «Действие и солидарность» и президента Майю Санду за давление на инакомыслящих и утрату суверенитета.
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в годовщину принятия Декларации о суверенитете призвал власти не допускать раскола общества и попыток разделить граждан страны на своих и чужих.
Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом 23 июня 1990 года. На фоне политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) оппозиция неоднократно заявляла об угрозе потери суверенитета. Тарлев, возглавлявший правительство Молдавии с 2001 по 2008 год, напомнил, что "независимость означает способность страны самостоятельно определять свою политику".
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"Для нас суверенитет никогда не был и не будет предвыборным слоганом. Это сама основа существования нашей Родины. Сегодня особенно важно не допустить раскола общества, попыток центральной власти разделить граждан на своих и чужих, противопоставить людей по языку, национальности или политическим взглядам", - говорится в распространенном для СМИ заявлении Тарлева.
Оппозиция в Молдавии регулярно подвергает критике прозападную ПДС и президента Майю Санду, обвиняя их в давлении на инакомыслящих, цензуре и утрате государственного суверенитета в угоду внешним игрокам.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – арестована и содержится в СИЗО глава Гагаузcкой автономии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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