Краткий пересказ от РИА ИИ Василий Тарлев, лидер оппозиционной партии «Будущее Молдовы», призвал власти не допускать раскола общества и попыток разделить граждан страны на своих и чужих.

Тарлев подчеркнул, что суверенитет — основа существования Родины и напомнил о важности независимости в определении политики страны.

Оппозиция в Молдавии регулярно критикует правящую партию «Действие и солидарность» и президента Майю Санду за давление на инакомыслящих и утрату суверенитета.

КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в годовщину принятия Декларации о суверенитете призвал власти не допускать раскола общества и попыток разделить граждан страны на своих и чужих.

Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом 23 июня 1990 года. На фоне политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) оппозиция неоднократно заявляла об угрозе потери суверенитета. Тарлев , возглавлявший правительство Молдавии с 2001 по 2008 год, напомнил, что "независимость означает способность страны самостоятельно определять свою политику".

"Для нас суверенитет никогда не был и не будет предвыборным слоганом. Это сама основа существования нашей Родины. Сегодня особенно важно не допустить раскола общества, попыток центральной власти разделить граждан на своих и чужих, противопоставить людей по языку, национальности или политическим взглядам", - говорится в распространенном для СМИ заявлении Тарлева.

Оппозиция в Молдавии регулярно подвергает критике прозападную ПДС и президента Майю Санду, обвиняя их в давлении на инакомыслящих, цензуре и утрате государственного суверенитета в угоду внешним игрокам.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – арестована и содержится в СИЗО глава Гагаузcкой автономии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".