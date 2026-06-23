Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

"Примите мои искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой. Ушел из жизни Михаил Иванович Ножкин – яркий, талантливый актер, поэт и композитор, чье многогранное творческое наследие стало неотъемлемой частью российской культуры", - говорится в телеграмме.

"Михаила Ивановича больше нет с нами, но остались фильмы с его участием, добрая и светлая память об этом неординарном и доброжелательном человеке", - заключил глава правительства.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.