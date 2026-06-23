Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина.
- Михаил Ножкин умер в возрасте 89 лет.
- Мишустин отметил, что творческое наследие Ножкина стало неотъемлемой частью российской культуры.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник.
"Примите мои искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой. Ушел из жизни Михаил Иванович Ножкин – яркий, талантливый актер, поэт и композитор, чье многогранное творческое наследие стало неотъемлемой частью российской культуры", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что работы Ножкина в кино запомнились зрителям глубиной характера, а стихи и песни, написанные им, были близки миллионам людей разных поколений, в них звучали важные истины о чести, долге и любви к Родине.
"Михаила Ивановича больше нет с нами, но остались фильмы с его участием, добрая и светлая память об этом неординарном и доброжелательном человеке", - заключил глава правительства.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.
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