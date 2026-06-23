Мишустин рассказал о новой модели управления наукой

Он добавил, что в этом вопросе также требуется донастройка инструментов для привлечения инвестиций и при необходимости выработка дополнительных. Особенно это касается приоритетных направлений научно-технологического развития и наукоемких решений при реализации проектов технологического лидерства, отметил глава кабмина.