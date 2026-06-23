Мишустин рассказал о новой модели управления наукой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая модель управления наукой требует тесного сотрудничества государства и бизнеса.
- Он также отметил необходимость донастройки инструментов для привлечения инвестиций и выработки дополнительных инструментов, особенно в приоритетных направлениях научно-технологического развития.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новая модель управления наукой требует тесного сотрудничества государства и бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Очевидно, что новая модель управления наукой требует объединения потенциалов и более тесной кооперации государства, бизнеса, научных организаций, применения единых подходов к планированию и управлению расходами на выполнение работ", - сказал Мишустин на стратегической сессии правительства "Совершенствование системы управления научно-техническим развитием".
Он добавил, что в этом вопросе также требуется донастройка инструментов для привлечения инвестиций и при необходимости выработка дополнительных. Особенно это касается приоритетных направлений научно-технологического развития и наукоемких решений при реализации проектов технологического лидерства, отметил глава кабмина.