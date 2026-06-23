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Мишустин рассказал о новой модели управления наукой - РИА Новости, 23.06.2026
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15:32 23.06.2026 (обновлено: 15:37 23.06.2026)
Мишустин рассказал о новой модели управления наукой

Мишустин: новая модель управления наукой требует объединения потенциалов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Совершенствование системы управления научно-технологическим развитием" в Координационном центре правительства РФ. 23 июня 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию Совершенствование системы управления научно-технологическим развитием в Координационном центре правительства РФ. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Совершенствование системы управления научно-технологическим развитием" в Координационном центре правительства РФ. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новая модель управления наукой требует тесного сотрудничества государства и бизнеса.
  • Он также отметил необходимость донастройки инструментов для привлечения инвестиций и выработки дополнительных инструментов, особенно в приоритетных направлениях научно-технологического развития.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новая модель управления наукой требует тесного сотрудничества государства и бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Очевидно, что новая модель управления наукой требует объединения потенциалов и более тесной кооперации государства, бизнеса, научных организаций, применения единых подходов к планированию и управлению расходами на выполнение работ", - сказал Мишустин на стратегической сессии правительства "Совершенствование системы управления научно-техническим развитием".
Он добавил, что в этом вопросе также требуется донастройка инструментов для привлечения инвестиций и при необходимости выработка дополнительных. Особенно это касается приоритетных направлений научно-технологического развития и наукоемких решений при реализации проектов технологического лидерства, отметил глава кабмина.
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