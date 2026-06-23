Премьер Белоруссии сообщил, что провел телефонный разговор с Мишустиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
- В ходе разговора ряд вопросов был решен положительно на взаимовыгодных условиях.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин сообщил, что в понедельник вечером провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, в ходе которого положительно решили целый ряд вопросов.
"Вчера вечером мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред. ) еще раз созвонились. В принципе целый ряд вопросов решили, можно так сказать, положительно на взаимовыгодных условиях", - сказал Турчин, слова которого приводит агентство Белта.
Глава белорусского правительства отметил, что недавно в Санкт-Петербурге встречался с Мишустиным, обсудили весь спектр белорусско-российских отношений, а также те вопросы, которые возникают.
"Мы принимали целый ряд конкретных решений. Буквально вчера наши специалисты по итогам наших договоренностей были в Москве", - добавил он.