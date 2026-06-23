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Премьер Белоруссии сообщил, что провел телефонный разговор с Мишустиным - РИА Новости, 23.06.2026
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13:15 23.06.2026
Премьер Белоруссии сообщил, что провел телефонный разговор с Мишустиным

Премьер Белоруссии сообщил, что в понедельник провел разговор с Мишустиным

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
  • В ходе разговора ряд вопросов был решен положительно на взаимовыгодных условиях.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин сообщил, что в понедельник вечером провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, в ходе которого положительно решили целый ряд вопросов.
"Вчера вечером мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред. ) еще раз созвонились. В принципе целый ряд вопросов решили, можно так сказать, положительно на взаимовыгодных условиях", - сказал Турчин, слова которого приводит агентство Белта.
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Глава белорусского правительства отметил, что недавно в Санкт-Петербурге встречался с Мишустиным, обсудили весь спектр белорусско-российских отношений, а также те вопросы, которые возникают.
"Мы принимали целый ряд конкретных решений. Буквально вчера наши специалисты по итогам наших договоренностей были в Москве", - добавил он.
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БелоруссияСанкт-ПетербургРоссияМихаил МишустинАлександр Турчинов
 
 
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