Премьер Белоруссии сообщил, что провел телефонный разговор с Мишустиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В ходе разговора ряд вопросов был решен положительно на взаимовыгодных условиях.

МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин сообщил, что в понедельник вечером провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, в ходе которого положительно решили целый ряд вопросов.

"Вчера вечером мы с Михаилом Владимировичем ( Мишустиным - ред. ) еще раз созвонились. В принципе целый ряд вопросов решили, можно так сказать, положительно на взаимовыгодных условиях", - сказал Турчин , слова которого приводит агентство Белта

Глава белорусского правительства отметил, что недавно в Санкт-Петербурге встречался с Мишустиным, обсудили весь спектр белорусско-российских отношений, а также те вопросы, которые возникают.