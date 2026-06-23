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Замгубернатора Воронежской области внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 23.06.2026
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15:26 23.06.2026
Замгубернатора Воронежской области внесли в базу сайта "Миротворец"

Замгубернатора Воронежской области Маслова внесли в базу данных "Миротворца"

© РИА НовостиПостпред РФ Василий Небензя с распечаткой скриншота с украинского сайта "Миротворец"
Постпред РФ Василий Небензя с распечаткой скриншота с украинского сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
Постпред РФ Василий Небензя с распечаткой скриншота с украинского сайта "Миротворец". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель губернатора Воронежской области по вопросам внутренней политики Дмитрий Маслов был внесен в базу данных сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения в базу стало содействие росту волонтерского движения в Воронежской области для помощи в зоне СВО и активная поддержка ветеранов специальной военной операции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Заместитель губернатора Воронежской области по вопросам внутренней политики Дмитрий Маслов был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Маслова были опубликованы на сайте во вторник. "Миротворец" обвиняет его в поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он поспособствовал росту волонтерского движения в Воронежской области для помощи в зоне СВО, а также активно занимается вопросом поддержки ветеранов специальной военной операции.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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