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Мирошник назвал атаки ВСУ на Белгородскую область военным преступлением - РИА Новости, 23.06.2026
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09:21 23.06.2026
Мирошник назвал атаки ВСУ на Белгородскую область военным преступлением

Мирошник: атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область являются военным преступлением

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область военным преступлением.
  • За сутки по Белгородской области нанесено более 150 дронных ударов, пострадало 6 человек, один из них погиб.
  • Атаки были направлены на жилые дома, гражданский транспорт, коммерческие и социальные объекты в приграничных округах области.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область являются военным преступлением киевского режима, совершенным в рамках стратегии по запугиванию гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По Белгородской области за сутки нанесено более 150 дронных ударов. 6 человек пострадало, один из них погиб. Наибольшему числу атак... подверглась приграничная зона области: Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский муниципальные округа. Удары нанесены по жилым домам, гражданскому транспорту, коммерческим и социальным объектам", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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Он также обратил внимание на то, что из-за детонации FPV-дрона в Грайвороне ранена женщина, на участке автодороги Красная Яруга - Вязовое в результате атаки FPV-дрона на автобус погиб мужчина, а в Шебекино при детонации беспилотника на территории предприятия ранен мужчина. Кроме того, в селе Белянка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин.
"Перечисленные факты деяний вооруженных формирований Киева имеют все признаки военных преступлений и террористических актов, совершенных в рамках стратегии, проводимой киевским режимом на убийство и запугивание гражданского населения, разрушения гражданских объектов и инфраструктуры", - подчеркнул посол.
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