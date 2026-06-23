Мирошник назвал атаки ВСУ на Белгородскую область военным преступлением

Он также обратил внимание на то, что из-за детонации FPV-дрона в Грайвороне ранена женщина, на участке автодороги Красная Яруга - Вязовое в результате атаки FPV-дрона на автобус погиб мужчина, а в Шебекино при детонации беспилотника на территории предприятия ранен мужчина. Кроме того, в селе Белянка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин.