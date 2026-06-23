Мирошник назвал атаки ВСУ на Белгородскую область военным преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область военным преступлением.
- За сутки по Белгородской области нанесено более 150 дронных ударов, пострадало 6 человек, один из них погиб.
- Атаки были направлены на жилые дома, гражданский транспорт, коммерческие и социальные объекты в приграничных округах области.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область являются военным преступлением киевского режима, совершенным в рамках стратегии по запугиванию гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По Белгородской области за сутки нанесено более 150 дронных ударов. 6 человек пострадало, один из них погиб. Наибольшему числу атак... подверглась приграничная зона области: Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский муниципальные округа. Удары нанесены по жилым домам, гражданскому транспорту, коммерческим и социальным объектам", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он также обратил внимание на то, что из-за детонации FPV-дрона в Грайвороне ранена женщина, на участке автодороги Красная Яруга - Вязовое в результате атаки FPV-дрона на автобус погиб мужчина, а в Шебекино при детонации беспилотника на территории предприятия ранен мужчина. Кроме того, в селе Белянка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин.
"Перечисленные факты деяний вооруженных формирований Киева имеют все признаки военных преступлений и террористических актов, совершенных в рамках стратегии, проводимой киевским режимом на убийство и запугивание гражданского населения, разрушения гражданских объектов и инфраструктуры", - подчеркнул посол.
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