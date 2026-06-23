В московском ТЦ на ребенка упал металлодетектор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из торговых центров на юге Москвы на мальчика 2024 года рождения упал арочный металлодетектор.
- Ребенок госпитализирован для осмотра и оказания медицинской помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ребенок, на которого упал металлодетектор в торговом центре на юге Москвы, госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает столичный главк СК РФ.
Ранее в столичной прокуратуре сообщали, что, предварительно, днем в одном из торговых центров на юге Москвы на мальчика 2024 года рождения, находящегося в сопровождении мамы, упал арочный металлодетектор.
"Ребенок госпитализирован в столичную больницу для осмотра и оказания медицинской помощи, жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).