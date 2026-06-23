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В московском ТЦ на ребенка упал металлодетектор - РИА Новости, 23.06.2026
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15:36 23.06.2026 (обновлено: 15:43 23.06.2026)
В московском ТЦ на ребенка упал металлодетектор

В Москве металлодетектор в ТЦ упал на ребенка, его здоровью ничего не угрожает

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramМесто происшествия, где на ребенка упал металлодетектор в торговом центре на юге Москвы
Место происшествия, где на ребенка упал металлодетектор в торговом центре на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
Место происшествия, где на ребенка упал металлодетектор в торговом центре на юге Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из торговых центров на юге Москвы на мальчика 2024 года рождения упал арочный металлодетектор.
  • Ребенок госпитализирован для осмотра и оказания медицинской помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ребенок, на которого упал металлодетектор в торговом центре на юге Москвы, госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает столичный главк СК РФ.
Ранее в столичной прокуратуре сообщали, что, предварительно, днем в одном из торговых центров на юге Москвы на мальчика 2024 года рождения, находящегося в сопровождении мамы, упал арочный металлодетектор.
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"Ребенок госпитализирован в столичную больницу для осмотра и оказания медицинской помощи, жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
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