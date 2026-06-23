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Мерц дважды постучал по столу, убеждая немцев поверить в реформы - РИА Новости, 23.06.2026
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14:42 23.06.2026
Мерц дважды постучал по столу, убеждая немцев поверить в реформы

Мерц дважды постучал по столу, убеждая немцев поверить в обещанные реформы

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды постучал по столу, убеждая граждан поверить в обещанные правительством реформы.
  • Мерц призвал граждан Германии проявлять больше оптимизма и отказаться от привычки жаловаться.
  • Канцлер признал, что Германия потеряла много лет, не проведя вовремя необходимые реформы, и подчеркнул важность текущего этапа преобразований для достижения успеха.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды резко постучал по столу, убеждая граждан Германии поверить в обещанные правительством реформы.
Таким жестом Мерц подкрепил свои слова в ответ на вопрос о рисках радикализации населения из-за затянувшихся преобразований. Первый удар по столу прозвучал, когда канцлер ФРГ призвал своих сограждан отказаться от национальной привычки жаловаться и проявить оптимизм.
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"Давайте просто будем проявлять чуть больше оптимизма и чуть чаще, вопреки немецкой привычке, говорить: стакан не наполовину пуст, стакан наполовину полный", - призвал Мерц, выступая в Берлине на Дне промышленности.
При этом он признал, что Германия "потеряла много лет" и лишилась былой гибкости, не проведя вовремя необходимые реформы.
Второй раз канцлер требовательно постучал по столу в самом конце своего выступления, когда акцентировал внимание на необходимости пройти через сложный этап реформ ради конечного успеха.
"Нам предстоит работа, перед нами стоит вызов, но в конце концов большинство населения увидит, что эти усилия того стоили. И это мое послание", - резюмировал Мерц.
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