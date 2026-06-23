Мерц дважды постучал по столу, убеждая немцев поверить в реформы

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды постучал по столу, убеждая граждан поверить в обещанные правительством реформы.

Мерц призвал граждан Германии проявлять больше оптимизма и отказаться от привычки жаловаться.

Канцлер признал, что Германия потеряла много лет, не проведя вовремя необходимые реформы, и подчеркнул важность текущего этапа преобразований для достижения успеха.

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды резко постучал по столу, убеждая граждан Германии поверить в обещанные правительством реформы.

Таким жестом Мерц подкрепил свои слова в ответ на вопрос о рисках радикализации населения из-за затянувшихся преобразований. Первый удар по столу прозвучал, когда канцлер ФРГ призвал своих сограждан отказаться от национальной привычки жаловаться и проявить оптимизм.

"Давайте просто будем проявлять чуть больше оптимизма и чуть чаще, вопреки немецкой привычке, говорить: стакан не наполовину пуст, стакан наполовину полный", - призвал Мерц, выступая в Берлине на Дне промышленности.

При этом он признал, что Германия "потеряла много лет" и лишилась былой гибкости, не проведя вовремя необходимые реформы.

Второй раз канцлер требовательно постучал по столу в самом конце своего выступления, когда акцентировал внимание на необходимости пройти через сложный этап реформ ради конечного успеха.