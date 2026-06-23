Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские власти бросают своих граждан на произвол судьбы.
- По ее словам, система постоянно требует от Запада все больше денег и оружия, оставляя граждан без поддержки.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские власти бросают своих граждан на произвол судьбы, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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"Просто и ясно. Брошенные собственным правительством, брошенные системой, которая постоянно требует от Запада все больше денег и оружия, оставляя собственных граждан гнить <…>. Вот та реальность, которую многие не хотят, чтобы вы видели", — написала она в соцсети Х.
Мендель подчеркнула, что население Украины осталось без какой-либо реальной поддержки со стороны государства.
В апреле глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что стране придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции.