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"Оставляют гнить". Мендель забила тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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12:36 23.06.2026 (обновлено: 13:47 23.06.2026)
"Оставляют гнить". Мендель забила тревогу из-за ЧП на Украине

Мендель: украинские власти бросают своих граждан на произвол судьбы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские власти бросают своих граждан на произвол судьбы.
  • По ее словам, система постоянно требует от Запада все больше денег и оружия, оставляя граждан без поддержки.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские власти бросают своих граждан на произвол судьбы, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«
"Просто и ясно. Брошенные собственным правительством, брошенные системой, которая постоянно требует от Запада все больше денег и оружия, оставляя собственных граждан гнить <…>. Вот та реальность, которую многие не хотят, чтобы вы видели", — написала она в соцсети Х.
Мендель подчеркнула, что население Украины осталось без какой-либо реальной поддержки со стороны государства.
В апреле глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что стране придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции.
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