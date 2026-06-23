"Оставляют гнить". Мендель забила тревогу из-за ЧП на Украине

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"Просто и ясно. Брошенные собственным правительством, брошенные системой, которая постоянно требует от Запада все больше денег и оружия, оставляя собственных граждан гнить <…>. Вот та реальность, которую многие не хотят, чтобы вы видели", — написала она в соцсети Х.