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Врач перечислил основные симптомы мелиоидоза - РИА Новости, 23.06.2026
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14:01 23.06.2026
Врач перечислил основные симптомы мелиоидоза

Шахмарданов: симптомами мелиоидоза являются слабость, боль в груди и кашель

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными симптомами мелиоидоза являются лихорадка, слабость, боль в груди и кашель.
  • В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.
  • Риск тяжелого течения болезни особенно высок у людей с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Основными симптомами опасной тропической инфекции, мелиоидоза, являются лихорадка, слабость, боль в груди и кашель, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза - у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко позже прокомментировал РИА Новости, что риска распространения этой инфекции в России нет.
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"Клинические проявления (мелиоидоза - ред.) зависят от формы заболевания. Чаще всего встречаются лихорадка, выраженная слабость, кашель, боли в грудной клетке, образование абсцессов в различных органах и тканях. При генерализованной инфекции быстро развивается септическое состояние, которое без своевременного лечения может представлять непосредственную угрозу для жизни", - рассказал Шахмарданов.
Он также отметил, что особенно высокий риск тяжелого течения болезни отмечается у людей с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек и легких, иммунодефицитными состояниями, а также у пациентов, злоупотребляющих алкоголем.
"Дополнительную сложность создает то, что симптомы мелиоидоза неспецифичны и могут напоминать пневмонию, туберкулез или другие бактериальные инфекции, что иногда затрудняет раннюю диагностику", - подчеркнул он.
Эксперт рассказал, что лечение включает в себя прием антибактериальных средств. А при своевременной диагностике и правильно подобранной терапии вероятность благоприятного исхода значительно возрастает.
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