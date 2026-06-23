Врач перечислил основные симптомы мелиоидоза

Краткий пересказ от РИА ИИ Основными симптомами мелиоидоза являются лихорадка, слабость, боль в груди и кашель.

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда.

Риск тяжелого течения болезни особенно высок у людей с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Основными симптомами опасной тропической инфекции, мелиоидоза, являются лихорадка, слабость, боль в груди и кашель, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза - у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко позже прокомментировал РИА Новости, что риска распространения этой инфекции в России нет.

"Клинические проявления (мелиоидоза - ред.) зависят от формы заболевания. Чаще всего встречаются лихорадка, выраженная слабость, кашель, боли в грудной клетке, образование абсцессов в различных органах и тканях. При генерализованной инфекции быстро развивается септическое состояние, которое без своевременного лечения может представлять непосредственную угрозу для жизни", - рассказал Шахмарданов.

Он также отметил, что особенно высокий риск тяжелого течения болезни отмечается у людей с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек и легких, иммунодефицитными состояниями, а также у пациентов, злоупотребляющих алкоголем.

"Дополнительную сложность создает то, что симптомы мелиоидоза неспецифичны и могут напоминать пневмонию, туберкулез или другие бактериальные инфекции, что иногда затрудняет раннюю диагностику", - подчеркнул он.