Мужчин со скандального видео с кормлением медвежонка так и не нашли

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Мероприятия по розыску мужчин, которые кормили медвежонка, предположительно, снюсом, продолжаются в Ингушетии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В соцсетях в начале прошлой недели появился видеоролик, на котором несколько молодых людей в Назрани кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. МВД и прокуратура региона начали проверки – в частности, на предмет жестокого обращения с животным. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием. Медвежонка и его хозяина полиции Ингушетии так же не удалось найти.
"Мероприятия по розыску мужчин, кормивших медвежонка, продолжаются", - сказал собеседник агентства.