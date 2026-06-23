Мужчин со скандального видео с кормлением медвежонка так и не нашли

В соцсетях в начале прошлой недели появился видеоролик, на котором несколько молодых людей в Назрани кормят, как утверждается, снюсом, маленького медвежонка и смеются над его реакцией. МВД и прокуратура региона начали проверки – в частности, на предмет жестокого обращения с животным. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием. Медвежонка и его хозяина полиции Ингушетии так же не удалось найти.