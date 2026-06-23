Мединский назвал Михаила Ножкина патриотом

"Патриот, бессребреник, в жизни был таким же, как его герои - лейтенант Ярцев из "Освобождения", Вадим Рощин из "Хождения по мукам". Действительно народный артист: его любила и знала вся страна", - заключил Мединский.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.