Матвиенко назвала "Поезд Памяти" уникальным проектом

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвиенко назвала культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" уникальным и имеющим огромное воспитательное значение.

В этом году в проекте участвуют 200 старшеклассников не только из стран бывших республик Советского Союза, но и из стран антигитлеровской коалиции.

Проект "Поезд памяти" стартовал в пятый раз.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" уникальным, имеющим огромное воспитательное значение.

"Проект "Поезд памяти" -это уникальный проект, 200 старшеклассников, не только из стран бывших республик Советского Союза, но и стран антигитлеровской коалиции в этом году принимают участие. 13 городов России Белоруссии , две недели совместной поездки, конечно, это огромное имеет воспитательное значение, огромный кумулятивный потом эффект", - сказала политик на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

По словам спикера СФ, конечно, важно и книги читать, и фильмы смотреть, "но когда ты воочию бываешь на месте боев, когда ты воочию видишь увековеченные фамилии твоих родных или близких, твоих земляков, когда рассказывают, какой подвиг совершили наши отцы и деды, это остается в памяти и в душе на всю оставшуюся жизнь".

Матвиенко отметила, что проект интересен для молодежи.

"В России было (в рамках конкурса – ред.) 300 человек на место. Дело не только в поездке, но и в предварительной работе, которая ведется. Ведь 300 человек на место, посчитайте, сколько подростков участвовало в изучении истории. Изучении героической истории своей семьи, событий Великой Отечественной войны", - сказала она.

И те старшеклассники, которые не попали в "Поезд Памяти", также стали патриотическим активом, который будет "продвигать тему сохранения памяти, нашей истории, боевой славы" отметила Матвиенко, добавив, что это большое общее дело.