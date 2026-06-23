Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала "Поезд Памяти" уникальным проектом - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 23.06.2026
Матвиенко назвала "Поезд Памяти" уникальным проектом

Матвиенко назвала культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" уникальным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвиенко назвала культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" уникальным и имеющим огромное воспитательное значение.
  • В этом году в проекте участвуют 200 старшеклассников не только из стран бывших республик Советского Союза, но и из стран антигитлеровской коалиции.
  • Проект "Поезд памяти" стартовал в пятый раз.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала культурно-образовательный проект "Поезд Памяти" уникальным, имеющим огромное воспитательное значение.
"Проект "Поезд памяти" -это уникальный проект, 200 старшеклассников, не только из стран бывших республик Советского Союза, но и стран антигитлеровской коалиции в этом году принимают участие. 13 городов России и Белоруссии, две недели совместной поездки, конечно, это огромное имеет воспитательное значение, огромный кумулятивный потом эффект", - сказала политик на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
По словам спикера СФ, конечно, важно и книги читать, и фильмы смотреть, "но когда ты воочию бываешь на месте боев, когда ты воочию видишь увековеченные фамилии твоих родных или близких, твоих земляков, когда рассказывают, какой подвиг совершили наши отцы и деды, это остается в памяти и в душе на всю оставшуюся жизнь".
Матвиенко отметила, что проект интересен для молодежи.
"В России было (в рамках конкурса – ред.) 300 человек на место. Дело не только в поездке, но и в предварительной работе, которая ведется. Ведь 300 человек на место, посчитайте, сколько подростков участвовало в изучении истории. Изучении героической истории своей семьи, событий Великой Отечественной войны", - сказала она.
И те старшеклассники, которые не попали в "Поезд Памяти", также стали патриотическим активом, который будет "продвигать тему сохранения памяти, нашей истории, боевой славы" отметила Матвиенко, добавив, что это большое общее дело.
В этом году проект "Поезд памяти" стартовал в пятый раз.
Акция Свеча памяти в Посольстве России в США - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Вашингтоне прошла акция "Свеча памяти" к 85-летию начала ВОВ
Вчера, 04:51
 
ОбществоРоссияБелоруссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала