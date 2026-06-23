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В Махачкале в общежитии произошел пожар - РИА Новости, 23.06.2026
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15:37 23.06.2026
В Махачкале в общежитии произошел пожар

В Махачкале загорелась кровля общежития медколледжа

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале на улице Шамиля, 56 загорелась кровля четырехэтажного здания общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова на площади 10 квадратных метров.
  • Пожар локализовали в 14:50, а в 14:57 ликвидировали открытое горение, пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Кровля здания общежития медицинского колледжа горела в Махачкале на площади 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"В 14.29 (мск) на пульт 01 поступило сообщение, что в Махачкале, улица Шамиля, 56 горит кровля Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова… По прибытии на место в 14.42 наблюдается горение на кровле четырехэтажного здания общежития, предварительно, на площади 10 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В 14.50 пожар локализовали, в 14.57 ликвидировали открытое горение. В управлении сообщили РИА Новости, что пострадавших нет.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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