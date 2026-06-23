В Махачкале в общежитии произошел пожар

МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Кровля здания общежития медицинского колледжа горела в Махачкале на площади 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

В 14.50 пожар локализовали, в 14.57 ликвидировали открытое горение. В управлении сообщили РИА Новости, что пострадавших нет.