В Махачкале в общежитии произошел пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Махачкале на улице Шамиля, 56 загорелась кровля четырехэтажного здания общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова на площади 10 квадратных метров.
- Пожар локализовали в 14:50, а в 14:57 ликвидировали открытое горение, пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Кровля здания общежития медицинского колледжа горела в Махачкале на площади 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"В 14.29 (мск) на пульт 01 поступило сообщение, что в Махачкале, улица Шамиля, 56 горит кровля Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова… По прибытии на место в 14.42 наблюдается горение на кровле четырехэтажного здания общежития, предварительно, на площади 10 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В 14.50 пожар локализовали, в 14.57 ликвидировали открытое горение. В управлении сообщили РИА Новости, что пострадавших нет.