В Мадриде прогремел взрыв в небоскребе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деловом районе Мадрида эвакуировали небоскреб после взрыва.
- Пожар вспыхнул в техническом помещении на 25-м этаже башни энергетической компании Moeve.
МАДРИД, 23 июн — РИА Новости. Небоскреб в деловом районе Мадрида эвакуировали после взрыва, сообщил РИА Новости представитель Национальной полиции Испании.
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"Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что речь идет о башне энергетической компании Moeve — одном из небоскребов делового комплекса в районе Чамартин.
По данным телерадиокомпании RTVE, пожар вспыхнул в техническом помещении на 25-м этаже. На место прибыли огнеборцы, сотрудники полиции и медики. Отмечается, что возгорание уже локализовали. Двум людям оказали помощь из-за легкого отравления дымом, еще одной женщине-прохожей — из-за приступа тревоги.
Причины взрыва и последовавшего пожара выясняются.