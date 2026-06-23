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В Мадриде прогремел взрыв в небоскребе - РИА Новости, 23.06.2026
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19:37 23.06.2026 (обновлено: 20:47 23.06.2026)
В Мадриде прогремел взрыв в небоскребе

Небоскреб в деловом районе Мадрида эвакуировали после взрыва

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деловом районе Мадрида эвакуировали небоскреб после взрыва.
  • Пожар вспыхнул в техническом помещении на 25-м этаже башни энергетической компании Moeve.
МАДРИД, 23 июн — РИА Новости. Небоскреб в деловом районе Мадрида эвакуировали после взрыва, сообщил РИА Новости представитель Национальной полиции Испании.
«
"Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что речь идет о башне энергетической компании Moeve — одном из небоскребов делового комплекса в районе Чамартин.
По данным телерадиокомпании RTVE, пожар вспыхнул в техническом помещении на 25-м этаже. На место прибыли огнеборцы, сотрудники полиции и медики. Отмечается, что возгорание уже локализовали. Двум людям оказали помощь из-за легкого отравления дымом, еще одной женщине-прохожей — из-за приступа тревоги.
Причины взрыва и последовавшего пожара выясняются.
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