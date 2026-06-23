В Лондоне убрали инсталляцию о роли Черчилля в голоде в Бенгалии, пишут СМИ

По оценке историков, во время голода в британской Бенгалии умерло от 1 до 3 миллионов человек. Некоторые историки считают Черчилля виновным в трагедии, указывая на то, что он проигнорировал предупреждения о нехватке риса, продолжив вывоз зерна из региона. Другие эксперты считают, что нехватка продовольствия была вызвана стихийными бедствиями и усугублена ошибками руководителей на местах на фоне проблем со снабжением в военное время.