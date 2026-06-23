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В Лондоне убрали инсталляцию о роли Черчилля в голоде в Бенгалии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
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15:50 23.06.2026
В Лондоне убрали инсталляцию о роли Черчилля в голоде в Бенгалии, пишут СМИ

Guardian: лорды вынудили убрать инсталляцию о роли Черчилля в голоде в Бенгалии

© AP Photo / Len PuttnamПремьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Len Puttnam
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из 50 членов палаты лордов британского парламента выразила протест против видеоинсталляции художницы Хелен Кэммок "Постоянство".
  • Инсталляцию убрали из Национальной портретной галереи после скандала о роли Уинстона Черчилля в голоде в Бенгалии в 1943 году.
  • Хелен Кэммок заявила о давлении, которое оказывается на художников и художественные учреждения.
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Группа из 50 членов палаты лордов британского парламента вынудила лондонскую Национальную портретную галерею убрать инсталляцию, в которой рассказывалось о роли экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля в голоде в Бенгалии в 1943 году, сообщает газета Guardian.
Ранее группа из 50 лордов, включая внука Черчилля Николаса Сомса, выразила протест против одной из фраз, звучащих в видеоинсталляции художницы Хелен Кэммок "Постоянство" (Persistence). В ней художница рассказывает о голоде в Ирландии во время военной кампании полководца Оливера Кромвеля и сравнивает его с "преднамеренным мором индийского населения" Уинстоном Черчиллем в 1943 году.
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"Инсталляцию художницы-лауреата премии Тернера убрали из Национальной портретной галереи после скандала о роли Уинстона Черчилля в массовом голоде в Бенгалии в 1943 году", - пишет издание.
В галерее заявили, что решение было принято самой художницей. Кэммок заявила изданию о невероятном давлении, которое оказывается на художников и художественные учреждения.
Ранее работу Кэммок также раскритиковала газета Telegraph, назвавшая ее утверждение о роли Черчилля в бенгальском голоде неверным.
По оценке историков, во время голода в британской Бенгалии умерло от 1 до 3 миллионов человек. Некоторые историки считают Черчилля виновным в трагедии, указывая на то, что он проигнорировал предупреждения о нехватке риса, продолжив вывоз зерна из региона. Другие эксперты считают, что нехватка продовольствия была вызвана стихийными бедствиями и усугублена ошибками руководителей на местах на фоне проблем со снабжением в военное время.
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