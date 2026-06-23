СМИ: Лондон раздражен решением ЕС отложить саммит с Великобританией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лондон раздражен решением Евросоюза отложить проведение саммита с Великобританией на фоне отставки британского премьера Кира Стармера.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лондон раздражен решением Евросоюза отложить проведение саммита с Великобританией на фоне отставки британского премьера Кира Стармера, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о решении перенести саммит ЕС-Великобритания, назначенный на 22 июля.
"Кошта заявил, что саммит... будет отложен, чтобы дать ЕС возможность провести переговоры с "преемником" премьер-министра Великобритании. Это решение вызвало удивление и раздражение в правительстве Стармера", - говорится в сообщении.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.