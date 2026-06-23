Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что не готов отпускать никого из костяка команды.

В СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о возможном уходе из «Локомотива» полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса, а также нападающего Дмитрия Воробьева в летнее трансферное окно.

Старт нового сезона чемпионата России намечен на 26 июля.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил РИА Новости, что не готов отпускать никого из костяка команды.

Локомотив " в прошлом сезоне занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ ). В Кубке России железнодорожники дошли по первого этапа полуфинала пути регионов, где уступили самарским "Крыльям Советов".

"Не было заседания совета директоров, был трансферный комитет, где обсуждались различные шаги, чтобы двигаться в правильном направлении. Сложно сказать, когда будет заседание совета директоров", - сказал Галактионов, отвечая на вопрос о том, сформулированы ли руководством клуба цели на новый сезон.

В СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о возможном уходе из "Локомотива" полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса, а также нападающего Дмитрия Воробьева в летнее трансферное окно.

"Наша позиция - сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась, хочу дальше ее развивать", - отметил главный тренер "Локомотива".