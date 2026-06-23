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Галактионов не готов отпускать никого из костяка "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
14:39 23.06.2026
Галактионов не готов отпускать никого из костяка "Локомотива"

Галактионов заявил, что не готов отпускать никого из костяка "Локомотива"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Галактионов
Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что не готов отпускать никого из костяка команды.
  • В СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о возможном уходе из «Локомотива» полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса, а также нападающего Дмитрия Воробьева в летнее трансферное окно.
  • Старт нового сезона чемпионата России намечен на 26 июля.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил РИА Новости, что не готов отпускать никого из костяка команды.
"Локомотив" в прошлом сезоне занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В Кубке России железнодорожники дошли по первого этапа полуфинала пути регионов, где уступили самарским "Крыльям Советов".
"Не было заседания совета директоров, был трансферный комитет, где обсуждались различные шаги, чтобы двигаться в правильном направлении. Сложно сказать, когда будет заседание совета директоров", - сказал Галактионов, отвечая на вопрос о том, сформулированы ли руководством клуба цели на новый сезон.
В СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о возможном уходе из "Локомотива" полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса, а также нападающего Дмитрия Воробьева в летнее трансферное окно.
"Наша позиция - сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась, хочу дальше ее развивать", - отметил главный тренер "Локомотива".
Старт нового сезона чемпионата России намечен на 26 июля.
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ФутболАлексей БатраковАртем КарпукасДмитрий ВоробьевЛокомотив (Москва)Крылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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