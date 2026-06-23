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После ливней в Оренбуржье подтопило почти 190 домов - РИА Новости, 23.06.2026
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09:02 23.06.2026 (обновлено: 09:59 23.06.2026)
После ливней в Оренбуржье подтопило почти 190 домов

После ливней в Оренбуржье подтопило 188 домов и более 360 приусадебных участков

© ГУ МЧС России по Оренбургской областиПоследствия проливных дождей в Бугуруслане. 22 июня 2026
Последствия проливных дождей в Бугуруслане. 22 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© ГУ МЧС России по Оренбургской области
Последствия проливных дождей в Бугуруслане. 22 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 190 жилых домов и более 360 приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области после мощных ливней.
  • Из зоны подтопления эвакуировано 93 человека, в том числе 12 детей.
УФА, 23 июн — РИА Новости. После мощных ливней в Оренбургской области оказались подтопленными почти 190 жилых домов и более 360 приусадебных участков, сообщил региональный главк МЧС.
"На территории пяти муниципальных образований Оренбуржья подтоплены 188 жилых домов, 361 приусадебный участок. Из зоны подтопления эвакуировано 93 человека, из них 12 детей. Жители размещены у родственников и в ПВР", — говорится в релизе.
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За сутки от воды освободились 14 жилых домов в трех населенных пунктах, добавили в ведомстве. По его информации, в Бугуруслане остаются подтопленным 144 дома и 281 приусадебный участок.
На месте работает начальник областного главка МЧС Александр Зенов. Общая группировка спасателей составляет 66 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС — 22 человека и семь единиц техники.
Июнь в Оренбургской области стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков. В Бугуруслане ввели режим ЧС.
К сегодняшнему утру дождь пошел на спад и ситуация стабилизировалась.
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