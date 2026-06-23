Единая Лига ВТБ назвала двух новых участников сезона-2026/27

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Астана" и "Динамо" из Владивостока выступят в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.
- "Астана" является 12-кратным чемпионом Казахстана по баскетболу и ранее выступала в Единой лиге, а "Динамо" из Владивостока впервые примет участие в турнире.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" и "Динамо" из Владивостока выступят в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27, сообщает Telegram-канал турнира.
Соответствующее решение принято на совете лиги, которое прошло во вторник.
"Астана" выступала в Единой лиге с 2011 по 2025 годы. В сезоне-2024/25 команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав две победы в 44 матчах, и пропустила следующий сезон. "Астана" является 12-кратным чемпионом Казахстана по баскетболу, в Единой лиге лучшим достижением команды стал выход в четвертьфинал в 2017 и 2019 годах.
"Динамо" из Владивостока впервые выступит в Единой лиге. Команда является чемпионом Суперлиги (2024) и бронзовым призером Кубка России (2026).