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Единая Лига ВТБ назвала двух новых участников сезона-2026/27 - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Баскетбол
 
12:22 23.06.2026 (обновлено: 12:23 23.06.2026)
Единая Лига ВТБ назвала двух новых участников сезона-2026/27

"Астана" и "Динамо" из Владивостока выступят в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБаскетболисты "Астаны"
Баскетболисты Астаны - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Астана" и "Динамо" из Владивостока выступят в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.
  • "Астана" является 12-кратным чемпионом Казахстана по баскетболу и ранее выступала в Единой лиге, а "Динамо" из Владивостока впервые примет участие в турнире.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" и "Динамо" из Владивостока выступят в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27, сообщает Telegram-канал турнира.
Соответствующее решение принято на совете лиги, которое прошло во вторник.
"Астана" выступала в Единой лиге с 2011 по 2025 годы. В сезоне-2024/25 команда заняла последнее место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав две победы в 44 матчах, и пропустила следующий сезон. "Астана" является 12-кратным чемпионом Казахстана по баскетболу, в Единой лиге лучшим достижением команды стал выход в четвертьфинал в 2017 и 2019 годах.
"Динамо" из Владивостока впервые выступит в Единой лиге. Команда является чемпионом Суперлиги (2024) и бронзовым призером Кубка России (2026).
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