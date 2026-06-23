Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.

Антониу Гутерреш заявил, что ООН выступает за свободу выбора языка общения и поддержание языкового многообразия, но не дал прямого ответа на вопрос о поддержке действий Зеленского.

Сергей Лавров отметил, что позиция ООН по вопросу запрета русского языка на Украине не изменится до избрания нового главы организации.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на запрет русского языка на Украине очень печальна, позиция всемирной организации по этой теме не изменится до избрания ее нового главы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

В июне Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.

"Ничего прямого ( Гутерреш - ред.) не сказал. Он заявил, что ООН занимает принципиальную позицию и выступает за свободу выбора языка общения, выбора культурной принадлежности, поддержание языкового и культурного многообразия... Я спрашиваю конкретно: "Ты поддерживаешь то, что сделал (Владимир - ред.) Зеленский?" А он говорит - он принципиально выступает за многообразие. Но Зеленский-то подорвал многообразие", - отметил Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

Он добавил, что позиция ООН не изменится до тех пока организацию не возглавит кто-то другой.

"Очень печально нынче выглядит руководство (ООН - ред.)... В том числе, что касается ее секретариата, я имею в виду. К сожалению, уже не изменится эта ситуация до выборов нового генерального секретаря. Необходимо просто положить конец ситуации, когда все ключевые посты в секретариате приватизированы членами НАТО и Евросоюза", - сказал глава российского МИД.