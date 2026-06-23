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Лавров: Украина остается единственной страной, где запрещен конкретный язык - РИА Новости, 23.06.2026
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13:33 23.06.2026

Лавров: Украина остается единственной страной, где запрещен конкретный язык

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина остается единственной страной в мире, где запрещен конкретный язык.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина остается единственной страной в мире, где запрещен конкретный язык, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя запрет русского языка, введенный на Украине Владимиром Зеленским.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук 12 июня сообщил, что Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите.
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"Я уже говорил много раз, нет другой страны в мире, где запрещен язык, тем более официальный язык ООН", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Глава российского МИД напомнил, что ни в арабских странах, ни на палестинских территориях не запрещен иврит. Также в Израиле не запрещен арабский и фарси. Кроме того, Лавров отметил, что даже в Ирландии не запрещен английский язык.
"А вот на Украине русский запрещен", - подчеркнул глава МИД РФ.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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