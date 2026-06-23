Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина остается единственной страной в мире, где запрещен конкретный язык.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина остается единственной страной в мире, где запрещен конкретный язык, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя запрет русского языка, введенный на Украине Владимиром Зеленским.

"Я уже говорил много раз, нет другой страны в мире, где запрещен язык, тем более официальный язык ООН", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

Глава российского МИД напомнил, что ни в арабских странах, ни на палестинских территориях не запрещен иврит. Также в Израиле не запрещен арабский и фарси. Кроме того, Лавров отметил, что даже в Ирландии не запрещен английский язык.

"А вот на Украине русский запрещен", - подчеркнул глава МИД РФ.