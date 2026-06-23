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"На Бога надейся, а сам не плошай": Лавров о росте военных бюджетов НАТО - РИА Новости, 23.06.2026
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13:18 23.06.2026
"На Бога надейся, а сам не плошай": Лавров о росте военных бюджетов НАТО

Лавров прокомментировал рост военных бюджетов НАТО и Евросоюза

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что рост военных бюджетов НАТО и Евросоюза подтверждает необходимость следовать истине "на Бога надейся, а сам не плошай".
  • Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ и обеспокоена наращиванием сил блока в Европе.
  • В МИД России заявляют об открытости к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о росте военных бюджетов НАТО и Евросоюза, заявил, что Москва это воспринимает как подтверждение необходимости следовать истине - на Бога надейся, а сам не плошай.
Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ, обратил внимание на рост военных бюджетов НАТО и стран Евросоюза.
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"Там в разы повышаются расходы военные - и никто не собирается тормозить, по крайней мере, нынешнее руководство в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен и ее все сотрудники, приспешники, они не хотят нажимать на тормоз. Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай", - сказал Лавров.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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