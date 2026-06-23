Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что рост военных бюджетов НАТО и Евросоюза подтверждает необходимость следовать истине "на Бога надейся, а сам не плошай".
- Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ и обеспокоена наращиванием сил блока в Европе.
- В МИД России заявляют об открытости к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о росте военных бюджетов НАТО и Евросоюза, заявил, что Москва это воспринимает как подтверждение необходимости следовать истине - на Бога надейся, а сам не плошай.
"Там в разы повышаются расходы военные - и никто не собирается тормозить, по крайней мере, нынешнее руководство в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен и ее все сотрудники, приспешники, они не хотят нажимать на тормоз. Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай", - сказал Лавров.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.