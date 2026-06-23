"На Бога надейся, а сам не плошай": Лавров о росте военных бюджетов НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Сергей Лавров заявил, что рост военных бюджетов НАТО и Евросоюза подтверждает необходимость следовать истине "на Бога надейся, а сам не плошай".

Россия констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ и обеспокоена наращиванием сил блока в Европе.

В МИД России заявляют об открытости к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о росте военных бюджетов НАТО и Евросоюза, заявил, что Москва это воспринимает как подтверждение необходимости следовать истине - на Бога надейся, а сам не плошай.

Лавров , выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ, обратил внимание на рост военных бюджетов НАТО и стран Евросоюза.

"Там в разы повышаются расходы военные - и никто не собирается тормозить, по крайней мере, нынешнее руководство в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен и ее все сотрудники, приспешники, они не хотят нажимать на тормоз. Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай", - сказал Лавров.