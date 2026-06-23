Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада.
- Он отметил, что европейцев раздражает факт вобрания российской культурой многих европейских ценностей.
- Министр подчеркнул, что Россия является многонациональной евразийской страной и всегда оставалась самостоятельной цивилизацией.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада, который особенно раздражало, что российская культура очень многое вобрала из европейских ценностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра иностранных дел РФ, в настоящее время Европа думает "примерно в том же направлении", что и Гитлер, - думают о том, чтобы уничтожить российскую цивилизацию и по большому счету захватить пространство. Лавров напомнил, что уже было много утечек о планах "расчленения России", которые вынашивались еще после распада Советского Союза. Они не возымели успеха, в результате чего Россия возродилась в начале 2000-х годов при президенте Владимире Путине, добавил глава МИД.
"Сейчас это опять вызывает раздражение, не потому, что Россия их не слушает, а потому, что Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада. И что их особенно раздражало, то что российская культура, российская цивилизация очень многое вобрала из настоящих европейских ценностей, с эпохи Петра, но и не только", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Российский министр иностранных дел отметил, что при этом Россия всегда оставалась самостоятельной цивилизацией - именно евразийской державой, проявляя полное уважение к народам, которые не представляли европейскую цивилизацию.
Лавров подчеркнул, что сейчас РФ является многонациональной евразийской страной, что и не нравится европейцам.