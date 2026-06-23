Россия всегда была препятствием для доминирования Запада, заявил Лавров

"Сейчас это опять вызывает раздражение, не потому, что Россия их не слушает, а потому, что Россия всегда была препятствием для тотального доминирования Запада. И что их особенно раздражало, то что российская культура, российская цивилизация очень многое вобрала из настоящих европейских ценностей, с эпохи Петра, но и не только", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.