МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил иностранным послам значение выражения "Работайте, братья!" и добавил, что та же участь, которая постигла террористов тогда, когда была сказана эта фраза, ждет и их последователей.

"Работайте, братья!" - эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей", - заявил Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.