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Лавров объяснил иностранным послам значение выражения "Работайте, братья!" - РИА Новости, 23.06.2026
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12:58 23.06.2026
Лавров объяснил иностранным послам значение выражения "Работайте, братья!"

Лавров рассказал послам, что означает выражение "Работайте, братья!"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров объяснил иностранным послам значение фразы "Работайте, братья!".
  • Он заявил, что слова "Работайте, братья!" были сказаны много лет назад дагестанцем перед смертью в бою с террористами на Кавказе, и добавил, что та же участь ждет современных последователей террористов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил иностранным послам значение выражения "Работайте, братья!" и добавил, что та же участь, которая постигла террористов тогда, когда была сказана эта фраза, ждет и их последователей.
Министр напомнил, что недавно на Петербургском международном экономическом форуме российский президент России Владимир Путин, комментируя послание Владимира Зеленского, обратился не к нему, а к российским бойцам и командирам на линии боевого соприкосновения. В завершение обращения, в котором Путин сказал, что вся страна смотрит на российских бойцов и гордится ими, президент сказал фразу: "Работайте, братья!".
"Работайте, братья!" - эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей", - заявил Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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