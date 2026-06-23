Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров объяснил иностранным послам значение фразы "Работайте, братья!".
- Он заявил, что слова "Работайте, братья!" были сказаны много лет назад дагестанцем перед смертью в бою с террористами на Кавказе, и добавил, что та же участь ждет современных последователей террористов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил иностранным послам значение выражения "Работайте, братья!" и добавил, что та же участь, которая постигла террористов тогда, когда была сказана эта фраза, ждет и их последователей.
Министр напомнил, что недавно на Петербургском международном экономическом форуме российский президент России Владимир Путин, комментируя послание Владимира Зеленского, обратился не к нему, а к российским бойцам и командирам на линии боевого соприкосновения. В завершение обращения, в котором Путин сказал, что вся страна смотрит на российских бойцов и гордится ими, президент сказал фразу: "Работайте, братья!".
"Работайте, братья!" - эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей", - заявил Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Путин обратился к бойцам СВО: работайте, братья
5 июня, 18:26