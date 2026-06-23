Лавров приветствовал идею регионального соглашения США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский вице-президент Джей Ди Вэнс высказался о необходимости регионального соглашения США с Ираном.

Сергей Лавров заявил, что эту идею следует приветствовать, и добавил, что Россия готова активно участвовать в обсуждении подобных идей.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о необходимости регионального соглашения США с Ираном, и эту идею следует приветствовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая встречи, которые состоялись в Швейцарии с иранскими представителями... сказал, что "нам нужно региональное решение". Я считаю, что это следует приветствовать", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

Министр добавил, что Россия готова активно участвовать в обсуждении подобного рода идей.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.