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Лавров приветствовал идею регионального соглашения США и Ирана - РИА Новости, 23.06.2026
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12:51 23.06.2026
Лавров приветствовал идею регионального соглашения США и Ирана

Лавров поддержал идею Вэнса о заключении регионального соглашения США с Ираном

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вице-президент Джей Ди Вэнс высказался о необходимости регионального соглашения США с Ираном.
  • Сергей Лавров заявил, что эту идею следует приветствовать, и добавил, что Россия готова активно участвовать в обсуждении подобных идей.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о необходимости регионального соглашения США с Ираном, и эту идею следует приветствовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая встречи, которые состоялись в Швейцарии с иранскими представителями... сказал, что "нам нужно региональное решение". Я считаю, что это следует приветствовать", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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Министр добавил, что Россия готова активно участвовать в обсуждении подобного рода идей.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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