Атаки ВСУ нужны, чтобы посеять панику, но не получится, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атаки ВСУ по Старобельску и на автобус с белорусскими детьми совершаются сознательно для того, чтобы посеять панику.
- По словам Лаврова, такие атаки никогда не приводили к успеху и сейчас не приведут.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ по Старобельску и на автобус с белорусскими детьми сознательно совершаются для того, чтобы посеять панику, но этого сделать не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И Старобельск, и то, что произошло с автобусом, перевозившим белорусских детей-спортсменов, и атаки на госпиталь, на колледжи, где готовили учителей для младших классов. Это все делается сознательно. Как я уже сказал, хотят посеять панику... Не получится, никогда не получалось, а сейчас не получится", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.