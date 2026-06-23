Запад начинает понимать пагубность милитаризации, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые страны запада начинают осознавать пагубность милитаризации и общей линии Евросоюза на конфронтацию с Россией, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр в своем материале для Politico Europe ранее указывал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.