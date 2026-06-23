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Запад начинает понимать пагубность милитаризации, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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12:49 23.06.2026
Запад начинает понимать пагубность милитаризации, заявил Лавров

Лавров: Запад начинает понимать пагубность милитаризации

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что некоторые страны Запада начинают осознавать пагубность милитаризации и линии Евросоюза на конфронтацию с Россией.
  • Он отметил, что Венгрия, Словакия и Чехия проявляют понимание пагубности дальнейшей милитаризации и русофобии.
  • Министр подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые страны запада начинают осознавать пагубность милитаризации и общей линии Евросоюза на конфронтацию с Россией, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отдельные страны пытаются все-таки вернуться к опоре на свои собственные интересы. Такова была политика (бывшего премьера - ред.) Виктора Орбана в Венгрии. Сейчас такую же политику мы наблюдаем в Словакии. В Чехии проявляется понимание пагубности дальнейшей милитаризации и вот этой русофобии, которую истерично раздувает брюссельская бюрократия", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр в своем материале для Politico Europe ранее указывал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
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