Лавров: рекомендация эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рекомендации зарубежным странам эвакуировать своих дипломатов из Киева остаются в силе.
- Месяц назад Россия официально предупредила иностранные посольства и представительства компаний об этой рекомендации.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рекомендации зарубежным странам эвакуировать своих дипломатов из Киева остаются в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег - и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.