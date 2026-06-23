Лавров: на Западном берегу Иордана делают все, чтобы палестинского не было

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что на Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского государства никогда не было.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского никогда не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если мы рассматриваем проблему Палестины , то нельзя забывать о том, что происходит на Западном берегу реки Иордан , где делается все, чтобы никакого палестинского государства никогда и не было", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.

Палестино-израильский конфликт много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство. Согласно позиции РФ, урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной СБ ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.