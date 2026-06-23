Лавров: на Западном берегу Иордана делают все, чтобы палестинского не было

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что на Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского государства никогда не было.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. На Западном берегу реки Иордан делается все, чтобы палестинского никогда не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если мы рассматриваем проблему Палестины, то нельзя забывать о том, что происходит на Западном берегу реки Иордан, где делается все, чтобы никакого палестинского государства никогда и не было", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Палестино-израильский конфликт много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство. Согласно позиции РФ, урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной СБ ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.