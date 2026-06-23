Надежды на Запад как на посредника по Украине провалились, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились.
- Лавров подчеркнул, что сейчас Россия концентрируется на достижении цели специальной военной операции.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все надежды на Запад как честного посредника в урегулирования конфликта на Украине провалились, их нет нужды воспринимать всерьез.
"Сейчас мы концентрируемся на достижении цели специальной военной операции, исходя из того, что все западные заходы и все надежды на Запад как честного посредника, давным-давно уже провалились. И их нет нужды воспринимать всерьез", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.