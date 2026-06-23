Лавров: не хочу думать, что "Аляска" была нужна, чтобы дать Киеву передышку

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что не хочет подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева.

По словам Лаврова, несмотря на его нежелание подозревать это, на деле получилось так, как получилось.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

« "Я не хочу даже подозревать, что Аляска , как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось, так, как получилось", - сказал Лавров , выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

Глава МИД РФ отметил, что почти год назад в Анкоридже была предложена программа по урегулированию украинского конфликта, с которой российская сторона согласилась. В рамках этой программы предполагалось начало переговоров по деталям политического урегулирования, однако программа так и не было реализована.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.