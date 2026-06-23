Лавров: не хочу думать, что "Аляска" была нужна, чтобы дать Киеву передышку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что не хочет подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева.
- По словам Лаврова, несмотря на его нежелание подозревать это, на деле получилось так, как получилось.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что почти год назад в Анкоридже была предложена программа по урегулированию украинского конфликта, с которой российская сторона согласилась. В рамках этой программы предполагалось начало переговоров по деталям политического урегулирования, однако программа так и не было реализована.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.