Рейтинг@Mail.ru
Лавров: не хочу думать, что "Аляска" была нужна, чтобы дать Киеву передышку - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 23.06.2026 (обновлено: 15:27 23.06.2026)
Лавров: не хочу думать, что "Аляска" была нужна, чтобы дать Киеву передышку

Лавров: не хочу думать, что "Аляска" была нужна для вооружения Киева

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что не хочет подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева.
  • По словам Лаврова, несмотря на его нежелание подозревать это, на деле получилось так, как получилось.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось, так, как получилось", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Глава МИД РФ отметил, что почти год назад в Анкоридже была предложена программа по урегулированию украинского конфликта, с которой российская сторона согласилась. В рамках этой программы предполагалось начало переговоров по деталям политического урегулирования, однако программа так и не было реализована.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лавров назвал реальную цель Запада под прикрытием переговоров
Вчера, 11:41
 
В миреКиевРоссияАляскаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала