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Лавров: Запад промолчал, когда Зеленский воздал почести нацистскому палачу - РИА Новости, 23.06.2026
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12:30 23.06.2026
Лавров: Запад промолчал, когда Зеленский воздал почести нацистскому палачу

Лавров: Запад поощрительно промолчал, когда Зеленский воздал почести нацисту

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада поощрительно промолчали, когда Владимир Зеленский воздавал почести Андрею Мельнику.
  • Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.
  • Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Запада поощрительно промолчали, когда Владимир Зеленский воздавал почести нацистскому палачу Андрею Мельнику, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"В сегодняшней ситуации, как вы видите, Польша в одиночку возмутилась, когда Зеленский встал на колени перед прахом приспешника Гитлера, бандеровского палача поляков и евреев, русских и белорусов... Запад промолчал по поводу такого глумления над памятью жертв нацизма, причем промолчал отнюдь не стыдливо, а по сути поощрительно
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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