Россия планирует обеспечить светлое и безопасное будущее, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планирует обеспечить себе светлое будущее для жизни в полной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- Лавров отметил, что для России важно отсутствие ущемления интересов россиян и тех, кто причисляет себя к русскому миру и русской культуре.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия планирует обеспечить себе светлое будущее, чтобы страна жила в полной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда планируем светлое будущее. И прежде всего для того, чтобы наша страна жила в полной безопасности", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Он отметил, что для России важно, чтобы нигде в мире не ущемлялись ни интересы россиян, ни тех, кто причисляет себя к русскому миру и русской культуре.