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В Европе гордятся тем, что осуществляют цветные революции, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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12:27 23.06.2026
В Европе гордятся тем, что осуществляют цветные революции, заявил Лавров

Лавров: в Европе гордятся тем, что осуществляют цветные революции

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа гордится осуществлением цветных революций.
  • Урсула фон дер Ляйен в послании премьер-министру Армении Никола Пашиняну заявила, что «дух бархатной революции» живет и процветает, и Ереван может рассчитывать на Европу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа не просто пытается менять власть в других странах "какими-то подпольными методами", а гордится тем, что осуществляет цветные революции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр иностранных дел напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен в своем послании премьеру Армении Николе Пашиняну заявила, что "дух бархатной революции", которую Пашинян "возглавили в 2018 году, живет и процветает", а также добавила, что "Ереван может рассчитывать на Европу".
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"Иными словами, сейчас уже не просто пытаются менять власть какими-то подпольными методами, а гордятся тем, что осуществляют цветные революции, бархатные и прочие", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК. Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
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В миреЕвропаРоссияНикол ПашинянСергей ЛавровПроцветающая АрменияЕврокомиссияАрмения
 
 
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