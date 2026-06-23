Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа гордится осуществлением цветных революций.

Урсула фон дер Ляйен в послании премьер-министру Армении Никола Пашиняну заявила, что «дух бархатной революции» живет и процветает, и Ереван может рассчитывать на Европу.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа не просто пытается менять власть в других странах "какими-то подпольными методами", а гордится тем, что осуществляет цветные революции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр иностранных дел напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен в своем послании премьеру Армении Николе Пашиняну заявила, что "дух бархатной революции", которую Пашинян "возглавили в 2018 году, живет и процветает", а также добавила, что "Ереван может рассчитывать на Европу".

"Иными словами, сейчас уже не просто пытаются менять власть какими-то подпольными методами, а гордятся тем, что осуществляют цветные революции, бархатные и прочие", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.