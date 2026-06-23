НАТО и ЕС переориентируются на военное производство, предупредил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны НАТО и Евросоюза наращивают военные расходы.
- Гражданское производство в этих странах переориентируется на военные цели, как это делает автомобильный сектор Германии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны НАТО и Евросоюза сейчас наращивают военные расходы и переориентируют гражданское производство на военные цели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И НАТО, и Европейский Союз наращивают взносы в свою военную промышленность, переориентируют гражданское производство на военное, так как это делает автомобильный сектор Германии, например. В Соединенных Штатах тоже самое наблюдается", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.