Рейтинг@Mail.ru
США не ответили на предложение России по восстановлению Газы, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 23.06.2026
США не ответили на предложение России по восстановлению Газы, заявил Лавров

Лавров: США не ответили на предложение использовать $1 миллиард для Газы

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа.
  • Президент России Владимир Путин официально обратился к американскому руководству с этим предложением.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты так и не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Отмечу, что наш президент (Владимир Путин - ред.) официально обратился к американскому руководству, сказав, что из тех средств, которые незаконно заморожены в Соединенных Штатах..., один миллиард мы передаем безвозмездно на восстановление Газы... Уже скоро будет год, и никакого ответа мы не получили", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лавров прокомментировал заявление главы Евросовета о связи с Москвой
Вчера, 12:24
 
В миреРоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала