США не ответили на предложение России по восстановлению Газы, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа.
- Президент России Владимир Путин официально обратился к американскому руководству с этим предложением.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты так и не ответили на предложение России использовать миллиард долларов из замороженных средств РФ для восстановления сектора Газа, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
"Отмечу, что наш президент (Владимир Путин - ред.) официально обратился к американскому руководству, сказав, что из тех средств, которые незаконно заморожены в Соединенных Штатах..., один миллиард мы передаем безвозмездно на восстановление Газы... Уже скоро будет год, и никакого ответа мы не получили", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.