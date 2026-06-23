Лавров прокомментировал заявление главы Евросовета о связи с Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Евросовета Антониу Кошта высказался о необходимости дипломатического канала связи с Москвой, хотя момент для переговоров с Россией еще не пришел.

Сергей Лавров отметил, что в Москве есть послы всех стран ЕС и представители Еврокомиссии, а также упомянул о контактах официальных лиц ЕС с Москвой, согласно информации издания Politico.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о заявлении главы Евросовета Антониу Кошты о необходимости канала связи с Москвой, напомнил, что в российской столице есть послы всех стран ЕС и представители Еврокомиссии.

Глава МИД РФ отметил, что по итогам заседания Евросовета Антониу Кошта высказался, что момент для переговоров с Россией еще не пришел, но Евросоюзу нужен дипломатический канал связи с Москвой.

"Как будто в Москве нет представителей Еврокомиссии и послов всех стран ЕС", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.