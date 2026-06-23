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Лавров прокомментировал заявление главы Евросовета о связи с Москвой - РИА Новости, 23.06.2026
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12:24 23.06.2026
Лавров прокомментировал заявление главы Евросовета о связи с Москвой

Лавров прокомментировал заявление главы Евросовета о необходимости связи с РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Евросовета Антониу Кошта высказался о необходимости дипломатического канала связи с Москвой, хотя момент для переговоров с Россией еще не пришел.
  • Сергей Лавров отметил, что в Москве есть послы всех стран ЕС и представители Еврокомиссии, а также упомянул о контактах официальных лиц ЕС с Москвой, согласно информации издания Politico.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о заявлении главы Евросовета Антониу Кошты о необходимости канала связи с Москвой, напомнил, что в российской столице есть послы всех стран ЕС и представители Еврокомиссии.
Глава МИД РФ отметил, что по итогам заседания Евросовета Антониу Кошта высказался, что момент для переговоров с Россией еще не пришел, но Евросоюзу нужен дипломатический канал связи с Москвой.
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"Как будто в Москве нет представителей Еврокомиссии и послов всех стран ЕС", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Лавров добавил, что согласно информации издания Politico, глава аппарата председателя Европейского совета Педро Лурти дважды связывался с официальными лицами в Москве в последние недели.
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