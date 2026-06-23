Россия готова возобновить переговоры по Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время.
- Переговоры будут продолжены с того момента, на котором они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.