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Россия готова возобновить переговоры по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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12:22 23.06.2026 (обновлено: 12:28 23.06.2026)
Россия готова возобновить переговоры по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия готова возобновить переговоры по Украине в любой момент

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время.
  • Переговоры будут продолжены с того момента, на котором они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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