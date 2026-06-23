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Лавров прокомментировал отказ Politico в публикации его статьи - РИА Новости, 23.06.2026
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12:15 23.06.2026
Лавров прокомментировал отказ Politico в публикации его статьи

Лавров: Politico не опубликовало мою статью вопреки договоренности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что европейское издание Politico отказалось публиковать его статью, несмотря на договоренности.
  • Текст статьи был распространен ко встрече 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД России.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейское издание Politico отказалось публиковать его статью, несмотря на договоренности.
"Любая правда о происходящем мгновенно становится табу. Примеров множество. Среди последних - запрет европейскому изданию Politico публиковать мою статью вопреки имевшейся договоренности. Вот вам свобода слова", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Лавров отметил, что текст статьи был распространен ко встрече 12-го посольского "круглого стола". Он выразил надежду, что его статья будет полезной.
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