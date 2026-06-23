Лавров прокомментировал отказ Politico в публикации его статьи

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейское издание Politico отказалось публиковать его статью, несмотря на договоренности.

Лавров отметил, что текст статьи был распространен ко встрече 12-го посольского "круглого стола". Он выразил надежду, что его статья будет полезной.