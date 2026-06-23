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Заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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12:11 23.06.2026
Заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы, заявил Лавров

Лавров: все заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования европейских столиц от Москвы сводятся к требованию капитуляции.
  • По словам Лаврова, суть заявлений лидеров Франции, Великобритании и ФРГ после встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня заключается в требовании капитуляции от Москвы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все заявления из Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и других европейских столиц - это требование капитуляции от Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если перевести на прямой язык все, что мы слышим из Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина, из других столиц, то от Москвы требуют капитуляции", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр подчеркнул, что именно в этом была суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и концлера ФРГ Фридриха Мерца после "сходки" с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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