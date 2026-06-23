Заявления из ЕС сводятся к требованию капитуляции от Москвы, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все заявления из Брюсселя, Парижа, Лондона, Берлина и других европейских столиц - это требование капитуляции от Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что именно в этом была суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и концлера ФРГ Фридриха Мерца после "сходки" с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня.