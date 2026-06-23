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Страны Арабского мира не должны объединяться против Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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12:09 23.06.2026 (обновлено: 12:12 23.06.2026)
Страны Арабского мира не должны объединяться против Ирана, заявил Лавров

Лавров: для Арабского мира было бы ошибкой объединяться против Ирана

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что было бы ошибкой, если бы страны арабского мира стали объединяться против Ирана.
  • Лавров отметил, что на данный момент таких идей не наблюдается.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Было бы ошибкой, если бы страны арабского мира стали объединяться против Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что на данный момент таких идей не наблюдается.
"Мы считаем, что было бы ошибкой, если бы арабские страны стали объединяться против Исламской Республики Иран. Слава богу, мы пока не видим таких идей", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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