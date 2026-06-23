Страны Арабского мира не должны объединяться против Ирана, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что было бы ошибкой, если бы страны арабского мира стали объединяться против Ирана.
- Лавров отметил, что на данный момент таких идей не наблюдается.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Было бы ошибкой, если бы страны арабского мира стали объединяться против Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что на данный момент таких идей не наблюдается.
"Мы считаем, что было бы ошибкой, если бы арабские страны стали объединяться против Исламской Республики Иран. Слава богу, мы пока не видим таких идей", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.