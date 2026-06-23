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Лавров прокомментировал новую концепцию безопасности в Персидском заливе - РИА Новости, 23.06.2026
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12:09 23.06.2026 (обновлено: 12:18 23.06.2026)
Лавров прокомментировал новую концепцию безопасности в Персидском заливе

Лавров: РФ ожидает, что безопасность в Персидском заливе приведет к переговорам

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обновленную концепцию безопасности в Персидском заливе разослали странам Совета сотрудничества и Исламской Республике Иран.
  • Москва надеется, что обновленная концепция безопасности поможет сподвигнуть стороны к конструктивным переговорам о балансе интересов в регионе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва надеется, что обновленная концепция безопасности в Персидском заливе поможет сподвигнуть к конструктивным переговорам о балансе интересов в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не так давно обновленную концепцию (безопасности в Персидском заливе - ред.) разослали странам Совета сотрудничества и Исламской Республики Иран. Надеемся, что это поможет сподвигать все заинтересованные стороны к конструктивным переговорам о формировании баланса интересов и закреплении этого баланса интересов в договоренностях, юридически обязывающих договоренностях, желательно", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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