Лавров прокомментировал новую концепцию безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва надеется, что обновленная концепция безопасности в Персидском заливе поможет сподвигнуть к конструктивным переговорам о балансе интересов в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не так давно обновленную концепцию (безопасности в Персидском заливе - ред.) разослали странам Совета сотрудничества и Исламской Республики Иран. Надеемся, что это поможет сподвигать все заинтересованные стороны к конструктивным переговорам о формировании баланса интересов и закреплении этого баланса интересов в договоренностях, юридически обязывающих договоренностях, желательно", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.